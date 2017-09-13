Mavi Ev" Projesi'ne Ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesinin alzaymır hastaları ve yakınlarını bir araya getiren "Mavi Ev Projesi", "Medeniyetimizi Yaşatan Dünyayla Yarışan Şehirler" Yerel Yönetimler Proje Yarışması kapsamında ödüle layık görüldü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgün çalışmaların tüm Türkiye'ye tanıtılması amacıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 6'ncısı düzenlenen, "Medeniyetimizi Yaşatan Dünyayla Yarışan Şehirler" Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nın sonuçlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleşen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Mavi Ev" Projesinin yarışma kapsamında en özgün sosyal proje seçildiği aktarılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı kaydedildi.



Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Şubat 2017 tarihinde hizmete açtığı "Mavi Ev"de alzaymır hasta ve yakınlarının bir buluşma noktası haline geldiği vurgulandı.



Mavi Ev'de yaşlıların, uzmanlar eşliğinde yaptıkları aktivitelerle hem eğlendiği hem de zihinlerini tazelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli alzaymır merkezlerinden olan Mavi Ev, yaşlanmaya bağlı olarak görülen alzaymır ve demans hastalıklarının seyrinin değiştirilebileceği önemli bir girişim olarak öne çıkıyor. Yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına kucak açan Mavi Ev'de, hafta içi her gün hastalar servislerle evlerinden alınarak, merkeze getiriliyor ve akşam tekrar evlerine bırakılıyor. Hastalar, tansiyon ve şeker ölçümleri, ilaç takipleri yapıldıktan sonra uzmanlar eşliğinde beyin jimnastiği gerçekleştiriyor. Mavi Ev'in geniş bahçesinde yapılan yürüyüşle kas sistemlerinin çalışması, vücut kaslarının zinde kalması sağlanıyor. Düzenlenen müzikli aktivitelerle hastaların kaybolan oryantasyon duyguları yeniden canlanıyor."