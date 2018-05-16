Mavi Elmas 6,7 Milyon Dolara Satıldı

Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı mavi elmas, İspanya Kralı 5. Felipe'nin 1715'te evlendiği Parma Dükünün kızı Elisabeth Farnese'in düğün hediyesiydi. Elmas, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırmayla 6,7 milyon dolara yeni sahibini buldu.

ALICININ KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Üç yüzyıl boyunca İspanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'daki asillerin sahip olduğu 6,1 karatlık mavi elmas, 6,7 milyon dolara satılırken, alıcının kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Elmasın, Hindistan'daki Golconda madeninden çıkarıldığı belirtildi.