Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenir? Mavi dolunay 2020 ne zaman? NASA, Mavi Dolunay'ın gerçekleşeceği tarihi duyurdu. Peki, Mavi Dolunay nasıl gözlenir? Mavi Ay ya da Mavi Dolunay, aslında toz bulutlarının oluiturduğu maviye yakın renk tonudur ve Ay'ın yüzetinde herhangi bir renk değişimi olmaz. İşte, ayrıntılar...

Mavi Dolunay, ilk kez 1946 yılında terim olarak kayıtlara geçti. Ancak olay olarak ilk kez 1883 yılında Mavi Dolunay gerçekleşmiş oldu. Her yıl 12 dolunay yaşanırken, 2020 yılında Mavi Dolunay ile bilrikte toplamda 13 dolunay meydana gelecek. Mavi Dolunay ne zaman?

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanır. Aslında Ay'ın rengi değişmez, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülür.

Mavi Ay terim olarak 1946 yılında "Sky&Telescope" dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak Mavi Ay'ı karşılamamıştır. Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

NASA, 2020 yılında 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın "mavi dolunay veya mavi ay" olacağını bildirdi.

MAVİ DOLUNAY NASIL GÖZLENİR?

Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olması durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.