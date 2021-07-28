Mavi diploma ile yurt dışında iş ve eğitim olanağı

Nişantaşı Üniversitesi uluslararası mavi diploma olanağı kapsamında öğrencilerin yurt dışında eğitim ve iş hayatında çeşitli avantajlar elde ettiğini duyurdu.

Nişantaşı Üniversitesi uluslararası mavi diploma olanağı kapsamında öğrencilerin yurt dışında eğitim ve iş hayatında çeşitli avantajlar elde ettiğini duyurdu. Lisans ve yüksek lisan eğitimlerini global eğitim düzeyinde alan mavi diplomalı öğrenciler, Avrupa Birliği'ne üye olan tüm ülkelerde öğrenci olarak hayatlarına devam edebilme olanağına sahip oluyor. Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin de, mavi diploma ile yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapabildikleri belirtildi.

Uluslararası bir diploma olması sayesinde Mavi Diploma alan öğrenciler eğitim hayatlarını yurt dışında da devam ettirme hakkına sahip olmalarının yanı sıra, mavi diploma veren okulların, eğitim kuruluşu olması, yeni mezun öğrencilerin yurt dışında da hayatlarını sürdürmek istediklerinde yeterliliğe sahip olmaları açısından önemli bir kriter.

"MEZUNLARIN DÜNYA STANDARTLARINDA REKABETÇİ OLABİLMELERİNİ SAĞLIYOR"

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal Mavi Diploma Konusunda yaptığı açıklamasında "Nişantaşı Üniversitesi olarak yaşamın evrenselliğine olan inancımız ve uluslararası standartlarda eğitim hedefimiz ile mavi diplomalı mezunlar veriyoruz. Çok dilli eğitim olanağı, program müfredatlarının yurt dışındaki önemli üniversiteler ile paralel tasarlanması, eğitim teknolojilerindeki öncü yaklaşım, mezunların dünya standartlarında rekabetçi olabilmelerini sağlıyor" dedi.

MAVİ DİPLOMA NASIL ALINIR?

Mavi diplomanın nasıl alındığına dair açıklamalarda bulunan Uysal, "Nişantaşı Üniversitesi'nde herhangi bir bölümden, gerekli yeterlilikleri sağlayarak mezun olan bir öğrencimiz mavi diploma almaya hak kazanır. Mezun olduktan sonra sahip olunan mavi diplomalar, Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan firmalara başvuru yapmak için geçerliliği olan en önemli belgelerdendir. İş başvurusu için gerekli olan bu belge, firmaların kişiler hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilmesine yardımcı olacak bir diplomadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı