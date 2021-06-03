Mavi Değişim, projelerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mavi Değişim, projelerini açıkladı

Mavi Değişim, projelerini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanlığına adaylığını açıklayan Ömer Faruk Dengiz'in yönetim kurulu ile birlikte başlattığı "Mavi Değişim" hareketi projelerini açıkladı.

Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanlığına adaylığını açıklayan Ömer Faruk Dengiz'in yönetim kurulu ile birlikte başlattığı "Mavi Değişim" hareketi projelerini açıkladı.

BODER'in Haziran ayında yapılması düşünülen seçimleri öncesi adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Ömer Faruk Dengiz ile Itır Köylü, başkanlığa aday olduklarını kamuoyuna açıkladılar. Dengiz, "Mavi Değişim" adını verdiği ekibi ile projelerini açıkladı.

Eskiçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ömer Faruk Dengiz, Bodrum turizmine yön veren arkadaşları ile ellerini taşın altına koyarak BODER çatısı altında güzel başarılara imza atmak istediklerini belirterek "Bizleri bu Pandemi sürecinden güçlü ve başarılı bir şekilde çıkaracak hazırlıkları yapıyoruz. Biliyoruz ki, zaman alsa da o güzel günlerimize hep beraber geri döneceğiz. Bu toplantı vesilesiyle mevcut dönemin Başkanı Halil Özyurt ve Yönetim Kurulundaki değerli meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlardan bu önemli sorumluluğu devralıp daha da yükseğe taşımak hepimiz için bir onur olacak. Arzumuz BODER seçimlerinde kazananın Bodrum ve turizm sektörü olmasıdır. Bizimle birlikte Bodrum'a katkı sunacak bu seçimde aday olan değerli meslektaşımız Itır Köylü'ye ve aday yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum" dedi.

Ömer Faruk Dengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda Genel Sekreter ve Basın sözcüsü olarak görev almaya hazırlanan Bodrium Otel Genel Müdürü Yiğit Girgin de basın toplantısında söz alarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Ev pansiyonculuğu gibi en temel başlangıç noktasından, en üst düzey uluslararası marka bilinirliliğine varan Bodrum otelcilik sektöründeki değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu kaydeden Girgin; "Amacımız; Bodrum otelciliğinin temsil gücünün sadece kendi arasında mevzuat paylaşımından öteye taşımak istiyoruz. Her ev yapanın odasını veya evinin tamamını rahatça kiralayarak hak kaybına sessiz kalmayan bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu toplantıda sizlerle paylaşacağımız projelere önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulu üyesi adaylarımızın ismi ve projeleri eklenecek. BODER de bu dinamik ekiple Bodrum turizmi gibi hak ettiği büyüklüğe ve söz hakkına erişecektir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Mavi Değişim, projelerini açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı
Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Meral Akşener Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Gervinho Ozan Tufan Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mavi Değişim, projelerini açıkladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:19:31. #1.14#

title