Mavi dalga nedir? Mavi dalga senaryosu nedir?

Mavi dalga veya mavi dalga senaryosu, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile tartışılan konular arasına girfi. Peki, mavi dalga ne anlama geliyor? Mavi dalga senaryosunda neler var? ABD seçimlerini Joe Biden'ın önde götürmesi nedeniyle ortaya çıkan mavi dalga hakkında detaylar haberimizde.

ABD seçimleri neticesinde tartışılmaya başlayan mavi dalga, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı sandıkta önde olmasıyla piyasalardaki haraketliliği ifade ediyor. Mavi dalganın ne gibi etkileri olabilir? Mavi dalga ne demek?

MAVİ DALGA NEDİR?

Mavi ile ifade edilen Demokrat Parti ve Demokrat Parti Adayı Joe Biden'ın Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde önde olması ile bu durumun ekonomiye yansımalarıdır. Biden'ın seçimlerde önde olmasıyla piyasalardaki yükseliş mavi dalga olarak ifade ediliyor.

MAVİ DALGA SENARYOSU NEDİR?

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti olarak bilinen Jan Hatzius'un yayınladığı müşteri notunda, ABD Başkan Adayı Joe Biden şirket vergilerini ne kadar artırsa da Mavi Dalga yönetiminin çıkaracağı teşvik paketinin bunu geride bırakacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Söz konusu paketin ise 2 trilyon dolaylarında olduğu söyleniyor.

Mavi Dalga, Hatzius'un yorumuyla piyasalarda olumlu sonuçlar doğuracak gibi görünse de, piyasalardaki diğer unsurlar bu şekilde düşünmüyor. Olası bir Mavi Dalga senaryosunda piyasaların, ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde dalgalı bir hareket görünümü beklediği de daha önce konuşulanlar arasında yer aldı. Ancak banka Fed'in daha yüksek faiz oranları için çok az alanı olduğunu ve bu nedenle doların güçlenemeyeceğini ifade ediyordu.