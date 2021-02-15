Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

15.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:13
Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girerken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin, mavi bültenle aranan 26 yaşındaki S.A. isimli DEAŞ'lı terörist olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girerken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin, mavi bültenle aranan 26 yaşındaki S.A. isimli DEAŞ'lı terörist olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Arda Turan Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:16:16. #1.15#
title