Mavi Boncuk filmdeki erkek oyunculardan kaçı bugün hayattadır?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Mavi Boncuk" adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı bugün hayattadır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Mavi Boncuk" adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı bugün hayattadır?

"MAVİ BONCUK" ADLI FİLMDE EMEL SAYIN'I HALIYA SARIP KAÇIRAN KARAKTERLERİ CANLANDIRAN ALTI ERKEK OYUNCUDAN KAÇI BUGÜN HAYATTADIR?

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Cevap: C