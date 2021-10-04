MAVİ BEYAZLILAR YENİ SEZONUN AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
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MAVİ BEYAZLILAR YENİ SEZONUN AÇILIŞINI YAPTI

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MAVİ BEYAZLILAR YENİ SEZONUN AÇILIŞINI YAPTI

Beyşehir Belediyespor Bu yıl, Konya 1. Amatör Küme 'de vereceği mücadelenin ilk açılış maçını gerçekleştirdi.

BAYINDIR, İZMİR (Habermetre) - Beyşehir Belediyespor Bu yıl, Konya 1. Amatör Küme 'de vereceği mücadelenin ilk açılış maçını gerçekleştirdi.

Beyşehir 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılışta, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, mavi-beyazlılara yeni futbol sezonunda başarı dileğinde bulundu. Başkanımız Bayındır, "Sizlerden sportmenliği, centilmenliği ön planda tutarak güzel sonuçlar ve başarılar bekliyoruz. Size yakışan, sahada taşıdığınız formanın hakkını vermek. Kendinize yapılmasını istemediğiniz davranışları, bir başkasına yapmamak olsun" şeklinde konuştu. Hazırlık maçı öncesinde Beyşehir Belediyespor ve Üzümlüspor'lu futbolcularla toplu olarak birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanımız Bayındır, sezon açılışında aynı kümede mücadele verecek olan bir diğer temsilcimiz Üzümlüspor'a da başarı temennisinde bulundu. Açılış maçını, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, AK Parti ilçe Başkanı Recep Elkin, CHP İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, oda ve derneklerin temsilcileri ve takım yöneticileri izledi. Beyşehir Belediyespor Teknik Direktörü Ali Karabacak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-2022 sezonuna hazırlık amacıyla bugün oynadıkları müsabakanın takımdaki eksiklikleri görme adına çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Sadece ilçemizin gençlerinden oluşturduğumuz takımımız, inşallah sezona daha hazır hale gelecektir. Ayrıca ilçemizin temsilcilerinden Üzümlüspor'a da yeni sezonda başarılar diliyorum. "ifadelerini kullandı.

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