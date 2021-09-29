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Mavi beyazlı taraftarlar: "İyi ki Mehmet Sekmen var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mavi beyazlı taraftarlar:

TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un imdadına yine Mehmet Sekmen yetişti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un imdadına yine Mehmet Sekmen yetişti. Mavi Beyazlı kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, son haftalarda başarılı bir grafik çizen Erzurumspor'un maç primlerinin yatmasını için hafta başı yine gereğini yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Mehmet Sekmen'in girişimleriyle Adanaspor ve Ümraniyespor maçlarının 1 Milyon tutarında olan maç primleri geçtiğimiz pazartesi günü futbolcuların hesaplarına aktarıldı.

Konuyla ilgili görüş belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarları, şu görüşlere yer verdi: "Şehrimizin en önemli sosyal ve sportif vitrini olan Mavi Beyazlı camiamızın imdadına yine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen yetişti. Sayın Başkanımıza tüm camia adına teşekkür ediyoruz. Sezon başında eski futbolcuların davaları sebebiyle kulübe gelen transfer yasağının kaldırılmasında da camiamıza ciddi bir destek veren Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen iaşe ve lojistik anlamda da takımımızın en büyük destekçisi durumunda Son haftalarda yükselen bir ivme yakalayan takımımızın maç primleri de yine Başkanımızın gayretleriyle çözüldü. İnşallah Süper Lig'e yeniden çıkacağız ve artık bundan sonrada kalıcı bir takım olacağız." - ERZURUM

Mavi beyazlı taraftarlar: İyi ki Mehmet Sekmen var

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