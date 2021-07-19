Mavi bayraklı plajlar bayram boyunca hizmette
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Mavi bayraklı plajlar bayram boyunca hizmette

Mavi bayraklı plajlar bayram boyunca hizmette
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları Kurban Bayramı tatili boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları Kurban Bayramı tatili boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Giriş ücreti olmayan plajlar, Akdeniz'in masmavi sularında keyifli bir tatil imkanı sunuyor.

Bayram tatili dolayısıyla otellerin, pansiyonların dolduğu turizm başkenti Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayrak dalgalanan Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajları tatilcilere farklı bir seçenek sunuyor. Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan ve ahşap platform üzerine kurulu plajlara giriş ücreti ödenmiyor. Mobil Falez Plajı hariç, dört plajda belediyenin uygun fiyata yiyecek, içecek ve şezlong-şemsiye hizmeti de bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kurban Bayramı tatili boyunca açık olacak plajlarıyla birlikte Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan Deniz Yüzü ve Erdal İnönü Kent Parkı'nda yer alan Dağ Yakası kafeleri de bayram tatilinde hizmet verecek. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın yine falez bandı üzerinde yer alan Engelsiz Kafe ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park ise bayramın üçüncü gününden itibaren kapılarını açacak. - ANTALYA

Mavi bayraklı plajlar bayram boyunca hizmette
Mavi bayraklı plajlar bayram boyunca hizmette
Mavi bayraklı plajlar bayram boyunca hizmette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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