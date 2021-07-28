Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı
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Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı

Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'ın mavi bayrağa sahip İnkumu Plajı geçtiğimiz bayram tatili boyunca her gün 10 binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Bartın'ın mavi bayrağa sahip İnkumu Plajı geçtiğimiz bayram tatili boyunca her gün 10 binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın bayram tatilinde oluşan yoğunluğa karşın alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalarla hiçbir sorun yaşanmadığının altını çizerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların da Bartın Belediyesi bünyesinde hizmet veren cankurtaran ekiplerince gerçekleştirilen hızlı müdahaleler ile kurtarıldığını söyledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın İnkumu Plajı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Akın, Kurban Bayramı tatili boyunca İnkumu'nda ciddi bir yoğunluğun oluştuğunu ancak alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar neticesinde tatil için İnkumu'nu tercih eden vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini geçirdiklerini söyledi. Başkan Akın yaptığı açıklamada, "9 günlük tatil sürecinde sadece Bartın'da ikamet edip burayı yazlık olarak kullananların yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerimizle birlikte bir yoğunlaşma meydana geldi. Yurt dışından, yurt içinden gelen konaklamalı misafirlerimizle günü birlik gidip gelen misafirlerimizle beraber Kurban Bayramı tatili boyunca İnkumu oldukça yoğun günler geçirdi. Bazen araçların giremediği bir bölge haline geldi. Bazı zamanlar araçlar giremese de insanların bu bölgeye gelebilmeleri için araçlarını park ettikleri alandan bu noktaya servisler kaldırdık. Tabi tüm bu yoğunluğa karşın herhangi bir olumsuzluk yaşamadık, bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Belediye hizmetleri konusunda Bartın Belediyesinin bayram tatili boyunca tüm ekipleriyle 7/24 görev başında olduğuna değinen Başkan Akın, Bartın Belediyesi bünyesinde hizmet veren 12 kişilik cankurtaran ekibiyle boğulma vakalarının da önüne geçildiğini ifade ederek, "Denizin dalgalı ve tehlikeli olduğu günlerde çok sayıda vatandaşımız tüm uyarılara karşın boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Farklı şehirlerden ne yazık ki boğulma haberleri gelmesi çok üzücü oldu ama İnkumu Plajı'nda belediyemiz bünyesinde görev yapan cankurtaran ekiplerimiz boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların her birine çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler ve çok şükür İnkumu sahilinde boğulma vakası yaşanmadı. 14 tane can kurtaranımız, 12 tane zabıta personelimiz jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Tatil için İnkumu'nu tercih eden vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan huzur ve güven içinde tatillerini geçirdiler." diye konuştu.

(Bülent Bostancı/İHA)

Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı
Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı
Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı
Mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda boğulma vakası yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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