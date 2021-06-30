Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor
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Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

- Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na bir kez daha 'Mavi Bayrak' çekildi.

- Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor

MUĞLA - Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na bir kez daha 'Mavi Bayrak' çekildi. Bu sene İçmeler Halk Plajı'nın da Mavi Bayrak almaya hak kazandığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Geçtiğimiz yıldan tecrübeliyiz. Plajlarımızı bu sene de pandemi kurallarına göre hazırladık. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi

Marmaris Belediyesi'nin iki halk plajı 2020 yılında çevre temizliği konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü. Geçmiş yıllarda da Mavi Bayrak çekilen merkezdeki halk plajının yanı sıra İçmeler Halk Plajı'na da Mavi Bayrak çekildi.

Marmaris'teki Mavi Bayraklı plaj sayısının bu sene 21'den 26'ya çıktığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk Plajı'nda TÜRÇEV yetkilileri ile birlikte mavi bayrağı göndere çekti.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 gün ara ile deniz suyu analizleri, cankurtaran, güvenli yüzme alanı, engellilere olanak sağlaması, çevre bilinçlendirme etkinlikleri gibi kriterlerin yanı sıra korona virüs önlemlerinin de dikkate alındığını ifade eden Oktay, "Pandemi dolayısıyla kriterler biraz daha farklılaştı. Bu konuda geçtiğimiz sezondan tecrübeliyiz. Geçen yıl zaten pandemi kurallarına uygun hazırlıklar yapmıştık. Bu sezon da aynı çalışmaları daha da detaylandırarak gerçekleştirdik. Tüm tedbirleri aldık. Gerek yurt dışı yada yurt içindeki misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Marmaris'i tercih edebilir" diye konuştu.

Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor
Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor
Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor
Mavi Bayraklı halk plajı tatilcileri bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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