Mavi bayraklı Ağapark tatilci akınına uğruyor

Mavi bayraklı plajı ve sayısız sosyal yaşam olanaklarıyla bölge halkının akınına uğrayan İzmir'in Aliağa ilçesindeki Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, bayram günlerinde de tatilcileri bekliyor.

Mavi bayraklı plajı ve sayısız sosyal yaşam olanaklarıyla bölge halkının akınına uğrayan İzmir'in Aliağa ilçesindeki Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, bayram günlerinde de tatilcileri bekliyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa'yı bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme vizyonu çerçevesinde kente kazandırdığı ve yüzme suyu kalitesiyle 5 yıl üst üste mavi bayrak sertifikası kazanan Ağapark Plajı, tertemiz sahili, pandemi koşullarına uygun düzeni, göz kamaştırıcı peyzajı ve cankurtaran hizmetiyle tatilcilerin vazgeçilmezi oluyor. Yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanları, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restoranları, otoparkı, güvenlik hizmeti, sağlık odası, bebek bakım odaları, mescit ve modern yaşam alanlarıyla hem eğlenceyi hem de ekonomik tatili bir arada sunan Ağapark, sıcak yaz günlerinde tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Maviyle yeşili buluşturan Ağapark, bayramın tüm günlerinde de kum, güneş ve denizin tadını doyasıya çıkarmak isteyenleri bekliyor.

Kartını al, tatile hemen başla

Ağapark'ta tatil yapmak isteyen misafirler, kart.agapark.com adresindeki başvuru formunu doldurarak Ağapark sezonluk giriş kartı sahibi olabiliyor. Tesisten yararlanacak vatandaşlar, 100 TL ücretle satışa sunulan Ağapark kart ile 1 Mayıs 2022 tarihine kadar 100 giriş hakkına sahip olacak. İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun ardından vatandaşlar, ödemelerini Ağapark girişindeki müracaat noktasından nakit ya da kredi kartı ile yaparak sezonluk kartlarını teslim alabiliyor. 8 yaş ve altı çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar karttan muaf olup, girişte kimlik göstermeleri yeterli oluyor. Tesisten kartsız olarak faydalanmak isteyenler ise hafta içi 15 TL, hafta sonu 20 TL ücretle tesise giriş yapabiliyor. Ağapark'ta sunulan hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye ise 0232 600 02 42 numaralı hattan ulaşılabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı