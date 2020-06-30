Mavi bayrak sayısını en fazla artıran il Balıkesir oldu
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Mavi bayrak sayısını en fazla artıran il Balıkesir oldu

BALIKESİR genelinde 22 olan mavi bayrak sayısı, 31'e yükseldi.

Mavi bayrak sayısını en fazla artıran il Balıkesir oldu
30.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:17

BALIKESİR genelinde 22 olan mavi bayrak sayısı, 31'e yükseldi. Balıkesir, 2020 yılında mavi bayrak sayısını en fazla artıran il oldu.

Balıkesir'de mavi bayrak sayısı bu yıl Ayvalık'ta 11, Burhaniye'de 5, Edremit'te 7, Erdek'te 5 ve Gömeç'te 3 olmak üzere 31'e çıktı. 

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, 1985 yılında Fransa'da başlayan ve bir çevre hareketi olan mavi bayrak uygulamasının, Türkiye'de 1993 yılında başladığını anlatarak, buna rağmen Türkiye'nin sahip olduğu mavi bayraklı 486 plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya 3'üncüsü olduğunu söyledi. Mavi bayrağın sadece denizin temizliği olmadığını kaydeden Karataş, "Mavi bayrak can güvenliğinin, çevre yönetiminin, en önemlisi de çevre eğitiminin garantisidir. 2019 yılında Balıkesir'de 22 mavi bayrak bulunmaktaydı. Geçtiğimiz yıl başlatılan mavi bayrak sayısı ve niteliğinin artırılması çalışmalarına, Türkiye'de en iyi cevap veren ve mavi bayrak sayısını en fazla artıran il Balıkesir olmuştur" dedi.'BÜYÜKŞEHİR HARIL HARIL ÇALIŞIYOR'İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da "17 yıldır bu şehirdeyim. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde, yıllarca foseptik çukurlarında 40 yakın vidanjörle temizlik çalışmaları yaptık. Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle kanalizasyon ve arıtma meselesini hallettik. Büyükşehir, kalan ihtiyaçları gidermek için harıl harıl çalışıyor. Bugün burada özverili çalışmanın ürününü görüyoruz" diye konuştu.'HUZUR VE GÜVENLE DENİZE GİREBİLİRSİNİZ'

Deniz ve plajla bağlantılı turizm işletmelerinin olmazsa olmazları arasında bulunan mavi bayrağın, tatil yapmak isteyen yerli yabancı herkesin en önemli kriterlerinden biri olduğunu hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Mavi bayrak, burada güvenle ve huzur içerisinde denize girebilirsiniz, sizin için tüm ayrıntılar düşünüldü demenin bir belgesidir. Balıkesir'imizde şu an 31 mavi bayrağımız var ama bunu alabilecek kapasitede çok sayıda plajımız bulunuyor. Bizim 291 kilometre sahil bandımızda, her yerde mavi bayrak alabilecek, tesisleşmiş kumsallarımız ve plajlarımız var. Türkiye'de mavi bayrak sayısını en çok artıran il olarak başarıyı yakaladık ama sürdürülebilir olmak çok önemli. Ben emeği geçen TÜRÇEV'e, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Ayvalık Belediyesi'ne ve bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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