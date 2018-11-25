Tepebaşı Belediyesi, işletmelere yönelik gerçekleştirdiği Mavi Bayrak uygulamasının 2018 yılı denetimlerini tamamladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri tamamlandı. Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

2018 yılının son kontrolü olan ve 4 işletmenin incelendiği Mavi Bayrak denetiminde, işletmeler eksik noktaların giderilmesi konusunda uyarıldı. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri genel olarak Mavi Bayrak koşullarının devamlılığını sağladıkları için de işletmelere teşekkür etti. Böylelikle 2018 yılı itibariyle 27 Mavi Bayraklı İşletmenin denetimleri tamamlandı. Öte yandan yetkililer, Mavi Bayrak başvurusu yapacak olan işletmelerin Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne müracaat etmesinin yeterli olduğu bilgisini verdi. - ESKİŞEHİR