Tepebaşı Belediyesi'nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri devam ediyor.

Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Lokantacılar Odası, Ticaret Odası, Berberler ve Kuaförler Odası'ndan temsilcilerin katılımı ile oluşturulan denetim heyeti tarafından düzenli olarak denetleniyor.

2018 yılının ilk denetimi olan ve 8 işletmenin incelendiği Mavi Bayrak denetiminde, işletmeler eksik noktaların giderilmesi konusunda uyarıldı. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri genel anlamda Mavi Bayrak koşullarının devamlılığını sağladıkları için işletmelere teşekkür etti. Mavi Bayraklı İşletmeler uygulaması kapsamında 27 işletme bulunuyor. Yetkililer, Mavi Bayrak başvurusu yapacak olan işletmelerin Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne başvurmasının yeterli olduğunu belirtiyor. - ESKİŞEHİR