Mavi Balonlar Otizmliler İçin Gökyüzüne Bırakıldı

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Samsun'da gerçekleştirilen etkinlikle mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Samsun Valiliği koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık ellerinde mavi balonlar ve dövizlerle sloganlar atarak Bulvar AVM önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün sonunda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, yürüyüşteki amaçlarının engelli bireylere ve otistik çocuklara destek olmak olduğunu belirterek, "Onların yanında olduğumuzu gösterdik. Otistik çocuklara destek olunursa onların ailesiyle, yakın çevresiyle ve toplumla bütünleşmeleri daha sağlıklı olacaktır. Bizler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zamanlar onların yanındayız" dedi.

Balcı'nın konuşmasının ardından grup, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, SGK İl Müdürü Ünal Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA