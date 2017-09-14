Mavi Balina Oyunu Verdiği Zararlar Neticesiyle Yargıya Taşındı

24 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin daha ölümüne neden olduğu iddia edilen Mavi Balina oyunu ile ilgili gencin ailesi suç duyurusunda bulundu.





Gazi Üniversitesi öğrencisi Evrim Mertin, 5 Ağustos tarihinde intihar etti. Ailesi ise Evrim'in son zamanlarda sürekli Mavi Balina adlı oyunu oynadığını ve bu oyundan itibaren davranışlarının değişmeye başladığını açıkladı. İntihar etmesinde oyunun etkisinin olduğunu iddia eden aile, oyun ve sorumlular ile ilgili Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Mavi Balina'nın oyuncuları intihara sürüklediği iddiası sadece bu olayla sınırlı değil. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Furkan'ın da bu oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği öğrenilmişti. Mertin'in ailesinin avukatı olan Mehtap Demirhan, oyunun gençleri intihara sürükleme mantığına dayandırıldığını iddia ederek savcılığa verdiği istekçede şu ifadeleri kullandı:



"Oyun, oyuncularını intihara sürükleyen bir oyun olup, Mertin'in intihar olayından sonra müvekkiller tarafından yapılan bazı araştırmalar ile Mertin'in son dönemlerindaki hal ve hareketlerinin bu oyunlar sonucu oluştuğunu göstermiştir. Öyle ki bu oyun 50 günlük bir oyun olup, oyunculardan derin olmayacak biçimiyle kol ve bacakların kesilmesi, verilen süre boyunca kimse ile görüşmemesi, vücuda zarar verici şeyler yapılması gibi şeyler istenilmekte ve en son gün ise intihar edilmesi istenilmektedir. Oyun yöneticisi oyuncudan, bu görevlerin yapıldığının ispat edilmesini talep etmekte ve bu nedenden dolayı bilgisayar kamerası kullanılmaktadır. Evrim Mertin'in bacaklarında jiletle oluşturulmuş kesiler mevcuttur. Boynunda iple sıkılmış gibi iz bırakmış kızarıklık oluşmuştur."



Mavi Balina oyunu ile ilgili









Oyun, 50 gün boyunca gittikçe korkunç hale gelen toplam 50 görevden oluşuyor. Kendilerine zarar verecek davranışlardan korku filmleri izlemeye kadar görevlerin bulunduğu oyunun, görevini yerine getiremeyen oyunculara 'o zaman öl, nasıl olsa tekrar doğacaksın' biçiminde telkinde bulunduğu ifade ediliyor. Oyun ile ilgili bilhassa ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'deki okullar, ebeveynlere uyarılarda bulunmaya başladılar bile. Benzer uygulamanın en hızlıca ülkemizde de başlamasını umut ediyoruz.