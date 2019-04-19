Mavi Balina: Bilgisayar Oyunları Zararlı mı? Oyun Bağımlılığı Nasıl Önlenir?

Ailelerin büyük bir bölümü için bilgisayar oyunları, çocukların eğitimini olumsuz etkileyen unsurlardan biri. Uzmanlara göre ise sınıflandırma ve değerlendirme sonuçlarına uygun olan oyunlar, çocuk yaştaki bireylerde detayları görme becerisini artırıyor, bir topluluğun üyesi olarak ekip çalışmasını deneyimlemelerini sağlıyor, problem çözme ve hızlı karar verme kapasitelerini geliştiriyor.

Eğitim bilimlerinde kullanılan oyunlaştırma tekniği çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlarken, kimi oyunların çocuklar üzerindeki zararlı etkileri dile getiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle