Mavi Balina Adlı Oyun, 14 Yaşındaki Furkan'ı İntihar'a Götürdü

Oyuncularını intihar ettirdiği gerekçesiyle ile ilgili tahkikat başlatılan Mavi Balina adlı oyun, bu sefer Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Furkan'ın ölümüne neden oldu.





Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde yaşayan Afyonkarahisar doğumlu Furkan Şen, Mavi Balina oyununun son kurbanı oldu. İntihar eden Furkan Şen'in odasına gelen polis ekipleri, gencin intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) adlı oyunu oynadığını ve oyunda 'gereğini yerine getirmek' amacıyla kendisini öldürmüş olabileceğini açıkladı.







Daha önce çoğu kez aynısı olayın yaşanmasına neden olan oyunun Furkan'ın ölümüne neden olmasının sonrasında konuşan baba Mikail Şen, "3 kızım ve bir oğlum var, akşam oğlumla şakalaştık, ahenkak için odasına çıktı. Sabah ortanca kızım işten gelince kardeşinin odasına uğruyor. Kardeşini öyle görünce bizleri uyandırdı. Şok olduk. Oğlum problemsiz, sevecen biriydi. Karıncayı dahi incitmez, çevresinde ve okulunda çok sevilen biriydi. Eşim hasta, ben hastayım esasen, Allah bizi evlat acısıyla imtihan ediyor. Dua etmekten diğer elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.



Furkan'ın ölümü ve oyunun bilhassa de gençler üzerindeki etkisi ile ilgili konuşan Psikolog Erdinç Üstündağ, "Bir sosyal medya oyunu, onlarca çocuğun intihar etmesine neden oluyor. Bu tarz bilgisayar oyunları, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor, dikkatsizliği, hiperetkinlikyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. Bu oyunlarda, oyun gereği ufak çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. O tarz birinden direktif gelmiş ve çocuk intihar etmiş olabilir." şeklinde konuştu.



Ergenlik dönemindeki bir bireyin herhangi bir arkadaş grubu olmadığında yaşantısının bu bölümünü kendisini en rahat ifade edebileceği 'sanal dünyada' geçirdiğini belirten psikolog, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ergenlik dönemindeki birey, şayet herhangi bir gruba ait değilse veya arkadaş ilişkisi kurmada problem yaşıyorsa, yaşantısının bu bölümünde kendini en rahat ifade edebileceği, kimsenin onun gerçek kimliğini bilmediği bir sanal dünyada, istediğini yapma eğilimi içine giriyor. Bu tür oyunlar vasıtası ile varlığını göstermeye ve dşayetli olma duygusunu tatmin etmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının oynadığı, girdiği siteleri kesinlikle takip etmeli. Kahraman olmaya çalışan çocuk intihar ediyor."