Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj
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Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj

11.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:03
Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için 'Hep Mavi Kal Siirt' klibi hazırlandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için 'Hep Mavi Kal Siirt' klibi hazırlandı.

Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Hep Mavi Kal Siirt' klibi hazırlandı. Polis ekiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve 'Hep Mavi Kal Siirt' adı verilen klip, kentin önemli tarihi mekanlarında çekildi. Kentin doğa, turizm ve kültür değerlerine de yer verilen klipte, vatandaşlara tedbirlere uyulması için önemli mesajlar aktarıldı. Klip vatandaşlar tarafından beğenildi. - SİİRT

Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj
Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj
Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj
Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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