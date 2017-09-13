Mavi, 2017'nin İlk Yarısında Hızla Büyümeye Devam Etti

Türkiye ve yurtdışında perakende mağazalarının yanı sıra toptan ve e-ticaret kanallarıyla istikrarlı büyüme stratejisini sürdüren Mavi'nin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %42 artarak 829 milyon TL, net karı ise %95 artışla 36 milyon TL'ye ulaştı. 2017'nin ilk yarısında Türkiye'de 11, Rusya'da 3 olmak üzere 14 yeni mağaza açan şirket, dünya çapında 405 mono brand mağaza ve 5.500'den fazla satış noktasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Mavi'nin finansal sonuçlarıyla ilgili bilgi veren CEO Cüneyt Yavuz, "2017 yılının ilk yarısında, hem Türkiye'de hem de yurt dışında güçlü müşteri etkileşimi ve bağlılığına paralel olarak olağanüstü bir büyüme elde ettik. Denim ve lifestyle tüm kategorilerde, hem kadın hem de erkek giyimdeki etkili büyümemizin gelir artışımıza olan yansımasından son derece memnunuz. Ürün odaklı anlayışımız, başarılı planlama ve hızlı tedarik yönetimimiz sayesinde, güçlü nakit akışı ve çift haneli gelir artışı elde ederken marjlarımızın da gelişmesini sağladık. Son altı ayda sadakat programımıza 636 bin yeni müşteri ekledik ve üye sayımız 6,1 milyona ulaştı. Yılın ikinci yarısında hızlı ve karlı büyümeyle Mavi'yi ileriye taşıyacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Mavi, ilk yarıyıl sonuçlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli gelir ve kar artışı kaydetti

Konsolide gelirler %42 artarak 829 milyon TL'ye ulaştı.

Net kar %95 artarak 36 milyon TL oldu.

EBITDA %71 artarak 112 milyon TL'ye ulaştı. EBITDA marjı %2.3'lük bir artışla %13.5 oldu.

Like-for-like (birebir mağazalarda) büyüme gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %21.5 oranında arttı.

E-ticaret gelirleri %95 oranında artış gösterdi.

2017 yılının ilk yarısında 636,000 yeni müşteri elde edildi ve sadakat programı üye sayısı 6,1 milyona ulaştı.