Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın, Reklam Çekimindeki Pozları Yürek Hoplattı

Inter'in yıldız futbolcusu Mauricio Icardi'nin eşi Wanda Nara cesur pozlarıyla dikkat çekti. Dış basında geniş yer bulan Icardi'nin eşi Wanda, özel bir giyim firmasının reklam çekimlerinde boy gösterdi.Wanda Nara, giyim odasında özel çantalar ve ayakkabılar giyerek pozlar verdi.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Ayrıca Wanda Nara'nın fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da yer aldı. Instagram hesaplarında Inter'li futbolcu Icardi'nin eşi Wanda en çok konuşulan isim oldu.