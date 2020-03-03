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Mauro Icardi, Lyon Maçına Hazırlanıyor

Paris Saint-Germain'in Arjantinli santraforu Mauro Icardi, takımının Lyon ile Stade de Lumieres'te oynayacağı Fransa Kupası maçına hazırlanıyor. Icardi ve PSG antremanından görüntüleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

03.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:21

Paris Saint-Germain'in Arjantinli santraforu Mauro Icardi, takımının ile Stade de Lumieres'te oynayacağı Kupası maçına hazırlanıyor. Icardi ve PSG antremanından görüntüleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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