Mauro Icardi, Lyon Maçına Hazırlanıyor

03.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:21

Paris Saint-Germain'in Arjantinli santraforu Mauro Icardi, takımının Lyon ile Stade de Lumieres'te oynayacağı Fransa Kupası maçına hazırlanıyor. Icardi ve PSG antremanından görüntüleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.