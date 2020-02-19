Mauro Icardi 27. Yaş Gününü Kutluyor!
19 Şubat 1993 doğumlu İtalyan santrafor Mauro Icardi 27. yaş gününü kutluyor. Paris Saint-Germain formasıyla başarılı maçlar çıkaran Icardi'nin kendisinin doğumgününe özel hazırlanmış klibini sizler için derledik.
19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
19 Şubat 1993 doğumlu İtalyan santrafor Mauro Icardi 27. yaş gününü kutluyor. Paris Saint-Germain formasıyla başarılı maçlar çıkaran Icardi'nin kendisinin doğumgününe özel hazırlanmış klibini sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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