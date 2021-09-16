Maurizio Mariani kimdir? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir? Maurizio Mariani kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? - Haberler
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Maurizio Mariani kimdir? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir? Maurizio Mariani kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?

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Maurizio Mariani kimdir? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir? Maurizio Mariani kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?

UEFA Avrupa Ligi E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Bunun ardından futbol severler, Maurizio Mariani kimdir? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir? Maurizio Mariani kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? merak etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Almanya'nın E.Frankfurt takımıyla oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.. Peki, Maurizio Mariani kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?

MAURİZİO MARİANİ KİMDİR?

Maurizio Mariani (d. 25 Şubat 1982) İtalyan uluslararası profesyonel futbol hakemi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Maurizio Mariani doğum tarihi : 25 Şubat 1982

Maurizio Mariani kaç yaşında : 39 yaşında

Maurizio Mariani nereli : İtalya

Maurizio Mariani mesleği ne : Hakem Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1,82 boyunda olan İtalyan hakem 16 Eylül E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi oldu. Maurizio Mariani İtalya-Roma doğumludur.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE HAKEMİ KİMDİR?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 22.00'de başlayacak mücadelede Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Irrati'ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Marco Di Bello eşlik edecek.

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Haber: Maurizio Mariani kimdir? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi kimdir? Maurizio Mariani kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? - Haberler
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