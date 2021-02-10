Mauricio Lemos, PFDK'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mauricio Lemos, PFDK'ya sevk edildi

10.02.2021 16:06 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:10
Mauricio Lemos, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT'in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mauricio Lemos, PFDK'ya sevk edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:10:47. #1.15#
title