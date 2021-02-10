Mauricio Lemos, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT'in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı