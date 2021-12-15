MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri - Haberler
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MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri Muş Alparslan Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik "Harput müziği" konseri verildi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik "Harput müziği" konseri verildi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere; Vali Yardımcısı Hasan Taş, MAUN Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Enver Kıvanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından verilen konserde Türk halk müziği ile türküler seslendirildi.

Konserle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan MAUN Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, "uzun bir süredir pandemi gündemdeydi. Bundan dolayı çok etkinlik düzenleyemiyorduk. Artık öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bizlerde bu tür etkinliklere hız kazandırmak ve öğrencilerimizle ilgili faaliyetleri artırmak amacıyla organizasyonlara başlamış olduk" dedi.

MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri

MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri

MAUN'dan öğrencilere 'Harput müziği' konseri

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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