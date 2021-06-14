MAÜ zeytin üretiminin geliştirilmesi için "Mardin Zeytin Çalıştayı" düzenleyecek
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MAÜ zeytin üretiminin geliştirilmesi için "Mardin Zeytin Çalıştayı" düzenleyecek

MAÜ zeytin üretiminin geliştirilmesi için 'Mardin Zeytin Çalıştayı' düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından bölgede zeytin üretiminin geliştirilmesi için Mardin Zeytin Çalıştayı düzenleyecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından bölgede zeytin üretiminin geliştirilmesi için Mardin Zeytin Çalıştayı düzenleyecek.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Japonya'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Kalite Yarışmasında altın ve gümüş madalya ödülü alan kent ve kentin çevre illerinde yetiştirilen zeytinin; üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin her türlü faaliyette sektörün geliştirilmesi amacıyla "Mardin Zeytin Çalıştayı" düzenleneceği bildirildi.

MAÜ tarafından Derik Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 23-24 Haziran'da çevrimiçi olarak yapılacak çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığından davetliler ile alanında uzman akademisyenlerin, araştırmacıların, ilgili kamu kurumlarının yerel temsilcileri, çiftçi ve üretici birlikleri ve sektör temsilcileri ile diğer paydaşların katılım sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, güçlü akademik kadrosuyla bölge halkı ve çiftçileriyle bütünleşerek sorunları sahada tespit edip çözüm yolları sunmayı hedefleyen MAÜ'nün üreticilerin daha kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmesine ön ayak olacağını, düzenlenen çalıştayla da Mardin'de zeytinciliğinin geliştirilmesi ve bölgede sektör haline gelmesinde lokomotif güç olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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