MAÜ'ye "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" verildi

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi'nin hizmet kalitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanarak, belgelendirildi.

MAÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2019 yılının ikinci yarısından itibaren üniversitenin kalite ile ilgili çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirterek, "Kasım ayı içerisinde TSE yetkilileri tarafından yapılan belgelendirme tetkiki sonrasında üniversitemiz TS EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Özcoşar, şunları kaydetti:

"Üniversitesinin kurumsal kalite standartlarını örnek teşkil edecek bir düzeye getirmek, akademik ve idari personel yetkinliğini arttırmak, tüm iş akış ve çalışma prosedürlerini belirlenen vizyon çerçevesinde kalite standartlarına uygun hale getirmek kurumsal bağlamda çok önemli bir başarı. Bir yıl öncesinde Dicle Kalkınma Ajansı'na 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında üniversitenin, kurumsal kapasitesinin TS EN ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi ile arttırılması başlığıyla başvuru yapıldı. Başvuru Dicle Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. DİKA Teknik Destek Programı kapsamında Artuklu Üniversitesi Kalite Kurul Temsilcilerine, 'kalite yönetim sistemi temel eğitimi', 'risk tabanlı proses yönetimi eğitimi', 'dokümantasyon eğitimi' ve 'iç tetkik eğitimi' verildi. Tüm eğitimler DİKA tarafından karşılandı."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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