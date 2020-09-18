MAÜ ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle Mardin mutfağı tanıtılacak Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve proje ortağı olan MARSEV "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor- Artık Sıra Bizde Projesi" kapsamında Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygulama protokolü imzaladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve proje ortağı olan MARSEV "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor- Artık Sıra Bizde Projesi" kapsamında Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygulama protokolü imzaladı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin Turizm İhtisas Üniversitesi olma yolunda başarılı hamleler yaptığını, imzalanan uygulama protokolü ile üniversitenin turizm eğitimi alanında yeni bir çıkış yakalayacağını belirtti.

Özcoşar, "Her geçen gün artan sayıda destinasyon gastronomik değerlerini ön plana çıkarmaktadır. Biz de bölgenin gastronomi değerlerini turist çekim gücü oluşturacak bir niş pazar olarak kullanılmasına öncülük yapmak istiyoruz. Kadim kültürümüze ait, unutulmaya başlanmış geleneksel yemeklerimiz profesyonel yaklaşımlarla yeniden canlandırılıp, Mardin için yeni bir tanıtım ve çekim konusu haline gelecektir." dedi.

Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ele alınarak projenin desteklendiğini ifade eden MÜA Turizm Fakültesi Proje yürütücüsü Doçent Dr. Serhat Harman da proje kapsamında verilecek olan eğitimler, düzenlenecek festival ve yarışmalar ile çoğu unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı sadece kitaplarda kalan Mardin'e özgü geleneksel yemeklerin önemli bir kısmının profesyonel mutfağa girmesine, gastronomi turizminin geliştirilmesine ve yerel mutfağın tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Proje kapsamında kurulacak olan iki profesyonel mutfak ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin daha kaliteli mutfak eğitimi alacaklarına dikkat çeken Harman, Mardin'in yerel ürünlerinin kullanıldığı, çok kültürlülüğünü yansıtan yemeklere bağlı olarak değişik, gastronomik değeri yüksek ve diğer bölgelerden farklı yemekler bulunduran Mardin'in, oluşturulan bu proje ile gastronomik değerlerinin korunması sağlanacağını aktardı.

Harman, Mardin'in yeni bir çekim aracı olarak kullanılarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Kaynak: AA