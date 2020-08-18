MAÜ, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı açtı Mardin Artuklu Üniversitesi, İnanç Turizmi Rehberliği Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği Doktora Programı açtı.

Mardin Artuklu Üniversitesi, İnanç Turizmi Rehberliği Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği Doktora Programı açtı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kadim kent Mardin'in modern turizm uygulamaları ile şahlanacağını belirtti.

Mardin'in kültür ve inanç turizm bakımından üst düzey bir çizgi yakaladığını kaydeden Özcoşar, "Geçtiğimiz hafta YÖK Yürütme Kurulu, Turizm İşletmeciliği Doktora Programımızın açılmasını da uygun gördü. Böylelikle, Mersin-Erzurum hattında ilk ve tek turizm doktora programını, Mardin'e ve bölgemize kazandırmış olduk. Enerjik, etkin, dinamik kadromuz ile Mardin'in ve bölgenin turizm sektörüne akademik bir yorum katarak bölgede fark yaratacağımıza inanıyorum." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde lisansüstü programların hem nitelik hem de nicelik açısından dikkat çekici olduğunu aktaran Özcoşar, fakültenin bu başarılı büyümesinin Turizm Araştırmaları Enstitüsü ile taçlandırılacağını ve gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA