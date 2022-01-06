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MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, öğrencilerle bir araya geldi

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, öğrencilerle bir araya geldi
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilerle bir araya geldi.

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Özcoşar, kampüste düzenlenen etkinlikte öğrencilerden gelen talep, istek ve önerileri dinledi.

Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı ile hareket ettiklerini kaydeden Özcoşar, öğrencilerin üniversitelerin asıl öznesi olduğunu belirtti.

Özcoşar, öğrenciler ile vakit geçirmenin ve onların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Turizm Fakültesini de ziyaret eden Özcoşar, Üniversiteler Arası Gastronomi Şampiyonasına katılarak ödül alan öğrencilere teşekkür plaketi verdi. ???????

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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