MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'ı sivil toplum kuruluş temsilcileri ziyaret etti - Haberler
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MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'ı sivil toplum kuruluş temsilcileri ziyaret etti

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'ı sivil toplum kuruluş temsilcileri ziyaret etti

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ı, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu ve Mardin Muhtarlar Derneği üyeleri ziyaret etti.

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ı, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu ve Mardin Muhtarlar Derneği üyeleri ziyaret etti.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter, Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve beraberlerindeki heyet ile Prof. Dr. Özcoşar'ı makamında ziyaret etti.

Toplumsal Dayanışma Federasyonu içerisinde yer alan 66 dernek ile tüm sivil toplum kuruluşlarının Özcoşar'a yaptıkları ve yapacakları tüm çalışmalar için destek verdiğini ifade eden Öter, Özcoşar'ın özverili çalışmalarına sahip çıkmayı bir borç bildiklerini söyledi.

Öter, "Sayın Rektörümüz, göreve geldiği günden itibaren üniversiteye yeni bir vizyon kazandırdı. Halkımız için hayal olan tıp fakültesini çok kısa bir sürede şehrimize üniversitemize kazandırılmasında öncü oldu. Olağanüstü bir gayret ile gece gündüz demeden yaptığı çalışmalara şahit olduk. Üniversitemizin daha nice güzel çalışmaları şehre kazandıracağına eminiz." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'ı sivil toplum kuruluş temsilcileri ziyaret etti - Haberler
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