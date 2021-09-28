MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan öğrencilere sıcak karşılama - Haberler
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MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan öğrencilere sıcak karşılama

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan öğrencilere sıcak karşılama

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencileri kampüste karşıladı.

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencileri kampüste karşıladı.

Prof. Dr. Özcoşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan MAÜ'ye gelen öğrencilere şeker ve kolonya ikramında bulundu, üniversitenin logosunun yer aldığı maske hediye etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve yeni akademik yılın sağlıklı bir şekilde devam etmesini dileyen Özcoşar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Pandemi kuralları çerçevesinde tüm kampüsümüz hijyen, mesafe gibi kurallara uygun hale getirildi. Öğrencilerden ricamız belirtilen kurallara eksiksiz riayet etmeleri. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Sağlıklı bir öğrenim yılı diliyorum. Dilek, öneri ve şikayetleriniz konusunda kapım her zaman açık. Sizlerin derdi benim derdimdir."

Valilik ve üniversite işbirliğiyle çoğu öğrencinin barınma sorununu çözdüklerini dile getiren Özcoşar, öğrencilerin her türlü sıkıntısına hızla çözüm üreteceklerini belirtti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan öğrencilere sıcak karşılama - Haberler
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