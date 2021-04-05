MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Güncel

MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar: "Bu bildiri darbeci zihniyetin uyuyan hücrelerinin bir göstergesidir" Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

"Bu bildiri darbeci zihniyetin uyuyan hücrelerinin bir göstergesidir"

MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstererek, bildirinin darbeci zihniyetin uyuyan hücrelerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı bildiriye bir tepki de Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar'dan geldi. Bildiri içeriği açısından darbe dönemlerini hatırlatan bir üslup ve tarza sahip olduğunu kaydeden Rektör Özcoşar, "Gece yarısı itibariyle bazı emekli generallerimizin aslında toplumsal hafızamızda acı tecrübelere sahip bir üslup ve tarzla yayınladığı bir bildiri ile karşılaştık. Bildiri içeriği açısından darbe dönemlerini hatırlatan bir üslup ve tarza sahipti. Bu tarz bağlamında aslında emekli generallerimizin övündükleri kurmay akıllarının toplumlarını ne kadar tanımadıklarının bir göstergesi olarak kabul edilecek bir bildiriydi" dedi.

15 Temmuz sonrasında toplumun refleksinin bu tür bildirilere karşı tepki koyabilecek nitelikte olduğu gördüklerini ifade eden Rektör Özcoşar, "Ama bir yandan da aslında toplumumuzda bir darbeci zihniyetin uyuyan hücreler şeklinde de olsa halen bir şekilde varlığını devam ettirdiğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. Bu yönüyle aslında bu bildirinin ortaya çıkardığı çok net 2 tablo var. Birincisi toplum yapımının 15 Temmuz sonrasında darbeci veya benzeri yapılara karşı tepkisinin halen oldukça canlı ve dinamik olduğunu gösteriyor. İkincisi de bütün bunlara rağmen halen toplum içinde darbe zihniyetini horlatmaya yönelik uyuyan hücrelerin varlığını gösteriyor ki bu da toplumsal yapımızın aslında bu tepkisinin ve refleksinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki
MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki
MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki
MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Bahar Candan Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Caner Erkin Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MAÜ Rektörü Özcoşar'dan emekli amirallerin bildirisine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:20:33. #1.14#
title