MAÜ, Kudüs Üniversitesi ile kardeş üniversite oluyor
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MAÜ, Kudüs Üniversitesi ile kardeş üniversite oluyor

MAÜ, Kudüs Üniversitesi ile kardeş üniversite oluyor Mardin Artuklu Üniversitesi, Arap dünyasının en fazla akademik yayın yapan üniversitelerinden Filistin'deki Kudüs Üniversitesi ile akademik işbirliği projeleri yürütmek üzere 'kardeş üniversite' protokolü imzaladı.

09.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:34

MAÜ, Kudüs Üniversitesi ile kardeş üniversite oluyor

MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi, Arap dünyasının en fazla akademik yayın yapan üniversitelerinden Filistin'deki Kudüs Üniversitesi ile akademik işbirliği projeleri yürütmek üzere 'kardeş üniversite' protokolü imzaladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Kudüs Üniversitesi arasında kardeş üniversite protokolü imzalandı. Toplantıya Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Maşallah Turan, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Öztürk, Genel sekreter Yardımcısı M. İkbal Saylık katıldı.

Kudüs Üniversitesinin Arap dünyasında önde gelen akademik bir kurum olduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar Mardin'i kuran Artuklu iradesi ile aslında Kudüs deneyimi üzerine Mardin'in inşa edildiğini söyledi. Prof. Dr. Özcoşar, "Mardin'in sadece mimari olarak değil, aynı zamanda ruh olarak da Kudüs'ü temsil ediyor olmasının en önemli sebeplerinden birini bu oluşturur. Dolayısıyla, Kudüs bizim için önemli bir şehirdir. Sadece tarihi anlamda da değil bugünkü Mardin'in ruhunu ve dini çeşitliliği yansıtan en önemli şehirlerden biri olması sebebiyle Kudüs ile Mardin arasında bir bağ oluşmasına özel bir önem verdik, halen de veriyoruz. Kudüs Üniversitesi ile Artuklu Üniversitesi arasında 'kardeşlik' protokolü imzaladık. Bu kardeşlik protokolü sadece sembolik ve simgesel anlamda karşılığı olan bir anlaşma değil, Arap dünyasının en önemli akademik başarıyı yakalayabilmiş en önemli üniversitelerden biri ile Mardin Artuklu Üniversitesinin protokol imzalaması önemli bir durum" dedi.

"Kudüs Üniversitesi ile anlaşmamızın odağını sağlık bilimleri oluşturacak"

Artuklu Üniversitesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesini uluslararası bir düzeye taşımak istediklerini vurgulayan Rektör Özcoşar, "Kudüs çatışmalarla, İsrail ve Siyonizm ile anılıyor genellikle. Filistin davasının başkenti olarak daha politik olarak anılıyor. Kudüs Üniversitesi, İslam dünyasında, Arap dünyasında önemli başarılar elde etmiş, akademik açıdan yayın noktasında Arap dünyasında başarıyı yakalayan hatırı sayılır üniversitelerden biridir. Dolayısıyla Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Kudüs Üniversitesi ile iş birliği ve kardeşlik protokolünü imzalamış olmak bizler açısından önemlidir. Biz, Sosyal Bilimler özelliğimiz ile ön plana çıktık. Artuklu Üniversitesinin ilk kuruluşundan itibaren, üniversitemizi şekillendiren asıl alan sosyal bilimler oldu. Bu durum halen de devam ediyor. Ama Kudüs Üniversitesi ile iş birliği protokolümüz sadece sosyal bilimlere dayanmıyor, sağlık alanları üzerine odaklanmış bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bizim Sağlık Bilimleri Fakültemiz var, şu anda olabildiğince geliştirmeye ve güçlendirmeye çalıştığımız Sağlık Bilimleri Fakültesi, sadece Mardin ve Türkiye içerisinde değil uluslararası bir yere taşımaya çalıştığımız bir Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Kudüs Üniversitesi ile anlaşmamızın odağını sağlık bilimleri oluşturacak, hemşirelik ve ebelik üzerinde yoğunlaşan bir işbirliği alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi diğer alanlarda da ortaklıklarımız olacak. Yoğunlaştığımız asıl alan ebelik, hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi olacak" diye konuştu.

Kudüs Üniversitesinin yetkililerinin de imzalanan protokolden memnun olduklarını belirten Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Maşallah Turan ise "Onlar da bu protokolün imzalanmasına sevindiler ve heyecan duydular. Çünkü sıradan bir protokol veya resmi herhangi bir protokol imzalamanın belirli bir karşılığı olur. Ama kardeşlik protokolü olduğu zaman resmi protokollerde yer almayan maddelerde de her an imkanımız içerisinde bütün imkanları kullanarak yardımlaşabileceğimiz ortak akademik çalışmalar yapabileceğimize dair irade beyanımızı tesis etmiş olduk" şeklinde konuştu.

Turan, Artuk beyden Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs konusunun işleneceği 20. Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumunun ekim 2020'de Mardin'de yapılacağını ve Kudüs Üniversitesi rektörünün de bu sempozyuma katılacağını kaydetti.

MAÜ, Kudüs Üniversitesi ile kardeş üniversite oluyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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