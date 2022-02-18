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MAÜ'den Yazarlara Tavsiye

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MAÜ'den Yazarlara Tavsiye

Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatörlüğü ve Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans serisinin ilki 'Yazarlara Tavsiyeler ve Yönlendirici Bilgiler' başlığı altında gerçekleştirildi.

Akademisyenler ilelisansüstü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa Taylor and Francais Yayınevi Temsilcisi Mehmet Can Soyulmaz konuşmacı olarak katıldı.

'Yazarlara Tavsiyeler ve Yönlendirici Bilgiler' başlığı altında katılımcılara önemli bilgiler aktaran Mehmet Can Soyulmaz makale yazımının inceliklerinden ve hazırlanan makalenin açık erişim olarak yayımlanmasının faydalarından bahsederek, makalelere tüm dünyanın erişebilmesinin püf noktalarına değindi.

Akademik Gelişim Koordinatörlüğü tarafından devam edecek olan konferans serisinin ikincisinin gelecek ay düzenleneceği bilgisini paylaşıldı.

Etkinlik, MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman'ın,Taylor and Francais Yayınevi Temsilcisi Mehmet Can Soyulmaz'a teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.

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