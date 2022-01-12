MAÜ'den Mardin Tarımını İvmeleyecek Çalışma: "Zirai Teknopark"

ARTUKLU, MARDİN (Bültenler) - Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör İş birliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ve Tarım Sektörü İşbirliği Kurulu (MAÜTAS) Mardin'in Tarım, Sanayi ve Hizmet sektöründe yer alan şehrin önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek planlanan faaliyetlerin ilk girişim toplantısını gerçekleştirdi.

Mardin İlinin tarımsal sorunlarının; üreticiler, tarıma dayalı sanayi işletmecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından görüşüldüğü toplantı, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörlük konferans salonunda yapıldı.

11.01.2022 tarihinde MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tarım sektörünün önde gelen isimlerindenMardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun başta olmak üzere çok sayıda önder çiftçi, sanayici ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sadece sosyal bilimler alanında değil sahaya inen ve sahada çalışan bir üniversite olgusu üzerinde çalıştıklarını ifade ederek tarım sektörünün önde gelen katılımcılarına hitap eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Bilindiği üzere5 'T'vizyonu çerçevesinde belirlediğimiz odak noktalarımızdan biri de tarım. Sektörel anlamda yaptığımız çakışmaları aslındateorik bilgi ışığında sizlerle birlikte, sizlerle ortaklaşa, sizlerin deneyim ve tecrübelerinden hatta ihtiyaçlarınızdan faydalanarak ilerleme kaydetme yönünde bir stratejimiz var. Bugünkü toplantımızı da tam olarak bu stratejiye matuf bir toplantı olarak düzenlendi." dedi.

Türkiye'de birilki gerçekleştirerek Mardin'de "Zirai Teknopark" kurulumu içim çalışmalara başladıklarını ifade ederek Tarım Sektörü temsilcilerine müjdeli haberi veren Özcoşar;

" Türkiye'de teknoloji gelişim devrelerini çok farklı alanlarda kullanması şeklinde ortaya çıkan projeleri biz şu anda ziraat alanına uygulayarakbir 'Zirai Teknopark' çalışması başlattık. Şayet çalışmalarımız nihayete ererek gerçekleşirse Türkiye'de ilk defa Mardin' de bir Zirai Teknopark kurulmuş olacak. Türkiye'nin en verimli topraklarında böyle bir projenin hayata geçmesi son derece önemli. Bizler Zirai TeknoparkınMardin Artuklu Üniversitesinin gidişatını ve bölgede ki tarım politikalarını etkileyerek sektörel gelişmeleri de belirli ölçüde ivmeleyecekbir çalışma olarak görüyoruz. Üniversite olarak, saha hakimleri ile alanda pratik ortaklıklar kuran ve şehre dokunan bütün çalışmaların içinde yer almaya hazırız." dedi.

Toplantı, MAÜTAS Kurul Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Veysi Acıbuca'nın MAÜKÖK ve MAÜTAS tanıtımı, üniversite tarım sektörü işbirliğinin önemi ve üniversitenin Mardin İli tarım sektöründe yapabileceği katkıların tanıtıldığı sunum ile devam etti.

Mardin İlinde tarım sektörünün sorunları ve bu çerçevede üniversiteden beklentilerin tespit edilebilmesi için katılımcılar tarafından bir anket formunun doldurulmasıyla devam eden toplantı, katılımcılar ile sektörün yaşadığı sorunlara ve sorunların çözüm önerilerine ilişkin müzakerelerin yapılması ile son buldu.

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