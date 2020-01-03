MAÜ'den Derik zeytinine akademik destek

03.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:00

Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından Derik zeytine akademik destek sunulacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Derik Zeytini Ar-Ge Projesi GAP İdaresi ile yapılan protokol ile desteklenecek.

Protokol gereği Derik halhal zeytini, Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından araştırılacak ve akademik destek verilecek.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, laboratuvarın, sektörel alanlar için çok önemli sac ayağını oluşturduğunu kaydetti.

Üniversite olarak, bölge ekonomisi için katma değer oluşturmaya yönelik projelere önem verdiklerini aktaran Özcoşar, şunları kaydetti:

"Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını, araştırma laboratuvarımızın olanakları ölçüsünde karşılayarak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Derik Halhalı Zeytini gibi diğer önemli yerel kaynaklara ilişkin potansiyelin arttırılması için benzer projelerin yürütülmesinde de gerekli hassasiyeti göstereceğiz."

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Korkmaz ise merkezde tıbbi ve aromatik bitkilerdeki uçucu yağlar ve aroma bileşikleri analizleri gibi çok boyutlu analizlerin yapıldığını belirtti.

Korkmaz, "Bölgenin en gözde zeytin ağaçları Mardin'in Derik ilçesinde yetişmektedir. İlçenin zeytin gen kaynakları bakımından hatırı sayılır çeşitliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlediğimiz proje kapsamında Derik ilçesiyle özdeşleşen ve duyusal kalitesiyle bilinen Halhalı çeşidini Ar-Ge çalışmalarıyla kapsamlı olarak araştırmayı ve bu zeytin çeşidinin ulusal düzeyde tanınırlığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, Derik'te ayrıca uluslararası düzeyde verilecek bir eğitimden sonra zeytinyağı tadım panelinin oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA