MAÜ'den Derik Halhalı Zeytini Projesi

03.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:05

Altyapısı ve akademik kadrosuyla sürekli gelişen Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın bölgesel kapsamlı çalışmalarına ve bilimsel faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Derik halhalı zeytininin AR-GE projesinin GAP İdaresi ile yapılan protokol ile destekleneceği bildirildi.



Bölgesel kalkınmada ihtiyaç duyulan laboratuvar kapasitesi ile Mardin'de sağlık, sanayi, bilimsel araştırma imkanları ve çeşitli alanlardaki AR-GE çalışmalarında önemli projelere imza atan Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın ziraat alanında yürüttüğü çalışmalar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.



Laboratuvarın, bölgenin elverişli iklimi ve iş gücü ile en önemli hayat kaynağı olan sanayi, üretim ve ticaretin bel kemiğini oluşturan sektörel alanlar için çok önemli sac ayağını oluşturduğunu dile getiren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak, bölge ekonomisi için katma değer oluşturmaya yönelik projelere önem vereceklerini söyledi. Prof. Dr. Özcoşar, "Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını, araştırma laboratuvarımızın olanakları ölçüsünde karşılayarak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Derik Halhalı Zeytini Projesi gibi diğer önemli yerel kaynaklara ilişkin potansiyelin arttırılması için benzer projelerin yürütülmesinde de gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.



Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Dr. öğretim Üyesi Aziz Korkmaz, bölgenin en gözde zeytin ağaçlarının Mardin'in Derik ilçesinde yetiştiğini söyledi. Dr. Korkmaz, "İlçenin zeytin kaynakları bakımından hatırı sayılır çeşitliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlediğimiz proje kapsamında Derik ile özdeşleşen ve duyusal kalitesiyle bilinen halhalı çeşidini AR-GE çalışmalarıyla kapsamlı olarak araştırma ve bu zeytin çeşidinin ulusal düzeyde tanınırlığını sağlamayı hedefliyoruz. Derik Halhalı Zeytini Projesi Derik Kaymakamlığınca destekleniyor, bu proje ile Derik'te uluslararası düzeyde verilecek bir eğitimden sonra ilçede zeytinyağı tadım panelinin oluşturulacak" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA