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MAÜ'den çölyak hastalarına eğitim

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
MAÜ'den çölyak hastalarına eğitim

Mardin Artuklu Üniversitesi "Glütensiz Yaşam Aileleri" için uygulanan eğitimde, çölyak hastası ailelere eğitim verildi.

DİYARBAKIR (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi"Glütensiz Yaşam Aileleri" için uygulanan eğitimde, çölyak hastası ailelere eğitim verildi.

Diyarbakır'da düzenlenen 3. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarında "Glütensiz Yaşam Aileleri" için çölyak hastalarına yönelik eğitim düzenlendi.

Glütensiz etkinliğine, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin öncülüğünde katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Eda Nur Gezer ve Hilal Azat, çölyaklılara glütensiz ekmek yapmayı aktardı.

Çölyak hastalarına ve ailelerine faydalı olmak için eğitim programı başlattıklarını belirten Engin, böyle etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Engin, "Glütensiz beslenmeye dikkat çekerek glütensiz mutfağa dair farkındalık oluşturmak için bu tarz etkinliklerin sürdürülebilir hale getirtilmesi son derece önemlidir." dedi.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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