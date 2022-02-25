MAÜ'de Türk Patent ve Bilgi Doküman Merkezi kuruldu

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) Türk Patent ve Bilgi Doküman Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kamu Özel ve Karma İşbirliği Koordinatörlüğü ile üniversitenin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde aktif rol almasının ardından Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi ile Mardin'in değerlerini markalaştırmak adına çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Patent, marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvurusunda bulunmak isteyen üreticilerin, MAÜ ana sayfasından randevu alabileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sınai mülkiyetle ilgili tüm paydaşlara gerekli desteği vererek yenilikçi kültürün oluşturulması ve markalaşma çabalarının desteklenmesi ile katma değeri yüksek buluş tasarımların üretilmesi konusunda birimin şehre önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Öğretim Görevlisi Hanife Yeşilyurt da, merkezin şehrin tarım, sanayi ve hizmet sektöründe saha çalışmalarının olduğunu, projelerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Yeşilyurt, "Üniversite olarak bir yandan saha çalışmaları ile sektörlerimize akademik destek sunarken bir yandan da girişimcilerimize patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adları, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konusunda randevu sistemi ile yardımcı olmaya başladık." ifadelerini kullandı.