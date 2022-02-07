MAÜ'de Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, psikoloji alanında araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması için yapılan başvuru kabul edilerek, 7 Şubat'ta Resmi Gazete yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, psikoloji alanıyla ilgili araştırmaları, alan çalışmalarını ve uygulamaları yürütmek, mevzuat hükümleri kapsamında merkezin faaliyet alanları içindeki konular ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları takip etmek, gerektiğinde bu etkinliklere katılım sağlamak amacıyla merkezi kurduklarını belirtti.

Özcoşar, "Üniversite öğrencileri ve personeli başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları psiko-eğitim, seminer ve benzeri aktiviteleri de merkez organize edecek. Psikoloji alanı ile ilgili kitap, makale, bülten ve bilimsel teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor gibi akademik yayımların oluşturulması ve yürütülmesinin yanında, psikoloji ve ilgili alanlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulamalı eğitim almalarına da olanak sağlanacak." ifadelerini kullandı.