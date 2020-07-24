MAÜ, Beytülmakdis Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı Mardin Artuklu Üniversitesi, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ile çeşitli alanlarda akademik işbirliği projeleri yürütmek üzere protokol imzaladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı arasında; eğitim, uzaktan eğitim, araştırma, akademik çalışmalar, seminer, konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylar hazırlama gibi sosyo-kültürel alanlarda işbirliğinin oluşturulması maksadıyla protokol imzalandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan protokol,MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Gazi Yıldıztarafından imzalandı.

İmzalanan protokol ile birlikteulusal ve uluslararası alanlardayürütülecek olan eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde destek paylaşımının mümkün kılındığını ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, anlaşmaya dair şu açıklamalarda bulundu:

"İmzalanan protokol ile birlikte yurt dışında bulunan üniversiteler iledüzenlenecek ortak programlar ve akademik çalışmalar için iş birliği kurulması, öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca akademik araştırma, bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini veAr-Ge çalışmaları da protokolümüzün kapsamı içerisindedir." dedi.

"Beytülmakdis Elçileri" programı çerçevesinde, uzaktan eğitim yoluyla çeşitli faaliyetlerinicraedilmesi için koordineliçalışmaların yapılacağını belirten Özcoşar; kitap ve akademik dergi basımı konusunda daişbirliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, Üniversitenin gelişimine katkı sunacak her türlü işbirliği faaliyetlerine de açık olduklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler