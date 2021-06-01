MAÜ Avrupa Konseyi Kültür Rotasına üye oldu
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MAÜ Avrupa Konseyi Kültür Rotasına üye oldu

MAÜ Avrupa Konseyi Kültür Rotasına üye oldu
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsüne üye olduğu bildirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsüne üye olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, MAÜ'nün turizm alanında uluslararası bir başarıya imza attığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yakın zamanda kültür ve inanç turizmi alanında ihtisaslaşmak adına açmış olduğu lisans ve lisansüstü programlar ve gerçekleştirmiş olduğu projeler ile adından söz ettiren Mardin Artuklu Üniversitesi Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsüne (European Institute of Cultural Routes ) üye olarak büyük bir başarı sağladı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bünyesinde 40 kültür rotası yer alan Avrupa Konseyinin, kültür rotaları programı aracılığıyla kültür ve turizmin etkin yönetimi için model önerileri sunduğunu ayrıca Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsünün; ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler ile çok çeşitli dernekler ve sosyo-ekonomik aktörler arasında sinerjiye izin vererek bölgelere katkı sunmayı amaçladığını belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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