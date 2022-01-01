MAÜ 10. Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda dereceye girdi

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), 10. Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda ikinci oldu.

MAÜ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Maden İhracatçıları Meclisi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Taşın Halleri" temalı 10. Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda, Stone Town adlı tasarımla ikincilik elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğretim görevlilerini tebrik eden MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, akademisyenlerle birlikte şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak uzman öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Rektörlük olarak bu konuda stratejilerini belirlediklerini aktaran Özcoşar, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

MAÜ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Serdar Aydın da yarışmanın ülkenin önemli ihracat ürünlerinden olan doğal taşların özgün, tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek ve ekolojik kullanımlarının geliştirilmesini amaçladığını kaydetti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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