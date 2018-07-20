Mattis ve Pompeo, Hindistan Yolcusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yıl içerisinde iki kez ertelenen üst düzey görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Eylül ayında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yıl içerisinde 2 kez ertelenen görüşmenin Eylül ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakanlık, üst düzey görüşmeler yapmak üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in Yeni Delhi'ye geleceğini aktardı. Bakanlar, son yıllarda artan siyasi ve askeri ilişkileri ele almak üzere görüşecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pompeo ve Mattis, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile siyasi ve askeri ilişkileri ele almak üzere 6 Eylül'de bir araya gelecek.

Son yıllarda Hindistan'ın ABD'den silah ihracat oranını yükselttiği ve ABD silahlarının en büyük tedarikçisi olarak biliniyor. ABD, Hindistan'a teklif ettiği silahlı drone anlaşmasını gerçekleştirirse ilk kez NATO ittifakı dışındaki bir ülkeye silahlı drone satmış olacak. - YENİ DELHİ