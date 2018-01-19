ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Tehdit ve terörizm ABD ulusal güvenliğinin ana odak noktası haline geldi" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ulusal savunma stratejisini açıkladı. Mattis, düzenlenen basın toplantısında, "Tehdit ve terörizm ABD ulusal güvenliğinin ana odak noktası haline geldi" dedi.

Mattis, ABD Ortak Kuvvetleri'nin; Hint Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu'da saldırganlığı engellemek için rekabet ettiğini belirtti. Mattis, "Hava sahası, kara, deniz, alan ve siber - savaş alanlarının her birinde rekabet üstünlüğümüzü aşıyor. Küresel istikrarı ilgilendiren şey, Kuzey Kore ve İran'ı ana tehditler olarak adlandırdı. Kuzey Kore ve İran gibi haydut rejimler bölgesel ve hatta küresel istikrarı tehdit eden yasadışı eylemleri sürdürmeye devam ediyor" dedi.

ABD'nin Rusya ve Çin de dahil olmak üzere farklı revizyonist güçlerin artan tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Mattis, "Moskova, NATO'yu parçalamayı, Avrupa ve Orta Doğu güvenliğini lehtarına çevirmeyi ve Çin'in yırtıcı ekonomisi, Güney Çin Denizi'ndeki özellikleri militarize ederken komşularını yıldırmaya dönüştürmeyi amaçlıyordu. Çin ve Rusya, otoriter modelleriyle tutarlı bir dünya oluşturmaya çalışan uluslar, diğer ulusların ekonomik, diplomatik ve güvenlik kararlarına karşı veto yetkisi almak isteyen ülkeler gibi farklı revizyonist güçlerin artan tehditleriyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Mattis, şöyle devam etti: "DEAŞ fiziksel halifeliğinin yenilgisine rağmen, Lübnanlı Hizbullah, DEAŞ ve El-Kaide gibi örgütler, nefret göstermeye, barışın yok edilmesine ve masum insanları öldürmeye devam ediyor." - WASHINGTON